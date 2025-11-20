Народный депутат ранее посещал выставку вооружения, и обнародовал оттуда видео, сообщив название радиозавода из Тернополя.

Журналистка обвинила народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Федиенко в публичном обнародовании запрещенных данных, что могло стать причиной для нанесения Россией ракетного удара по городу Тернополь. В то же время, народный депутат отрицает, что публиковал что-то запрещенное. Сначала специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко обнародовала в Telegram фрагмент удаленного из социальных сетей видео, которое записывал депутат Федиенко.

В частности, как свидетельствует видео, народный депутат во время посещения выставки сообщил название завода по производству радиотехники в Тернополе.

Как отметила журналистка, комментируя видео Федиенко, она работала на десятках выставок оружия, как журналистка и как гость.

"И ни в одном случае не называлось ни место проведения, ни город изготовления. Даже название компании не всегда. А здесь просто дело для СБУ. Надеюсь, они заметили это видео. Потому что пользователь его уже удалил. Но я успела оставить для вас ключевые куски", - отметила Кириенко.

В свою очередь, народный депутат Александр Федиенко в эфире канала "Киев 24" отреагировал на эту ситуацию.

По его словам, обнародованное журналисткой видео было сделано им в середине лета в Киеве.

Федиенко сообщил, что обнародованный кусок видео вообще не касается средств РЭБ.

"Там был еще с советских времен телефонный аппарат... Когда я снимаю такие сюжеты, я всегда спрашиваю разрешения у людей, где я снимаю, если это выставка. Поэтому, еще раз - там ничего тайного, закрытого или еще чего-то я точно не обнародовал и не говорил", - заявил Федиенко.

При этом, он говорит, что сегодня проверил в открытом доступе в интернете информацию о тендерных закупках, где указывается в документации название воинской части и тернопольского завода по продаже средства телефонной связи.

"Кому и зачем это было нужно - это уже другая история, я не являюсь конспирологом этой истории. Возможно кому-то надо было что-то оправдать или возможно кому-то надо было перебить тот информационный повод, который сейчас, благодаря нашим антикоррупционным органам, движется по стране для того, чтобы убрать фокус нашего общества с тех или иных событий", - считает депутат.

Он добавил, что пришел на выставку как обычный посетитель. По его словам, это была "обычная публичная коммерческая выставка в городе Киеве".

В то же время, специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в Telegram сообщил, что завод в Тернополе, о котором шла речь на видео депутата Федиенко, почти не работает.

"Производит там примитивные телефонные аппараты, корпуса и проводку для техники - это не "комплектующие для Нептуна". Это какой-то 0,1% от прежних ресурсов завода. То есть это не та цель, куда надо отправить 10 ракет. Это как атаковать гаражный кооператив 5 Искандерами, потому что там два гаража собирают РЭБ. Мы даже не знаем, где эти аппараты производят, возможно, вообще в другом месте, а используют только бренд завода", - отметил Флеш.

В то же время, Бескрестнов встал на защиту Федиенко, потому что депутат является едва ли не единственным среди нардепов, знакомым с радиотехникой.

"Видео, которое публикуют, снято на выставке в Киеве два месяца назад. На этой открытой для всех выставке был стенд завода Орион. Этот же завод проходит во всей открытой тендерной документации с этими "старыми" телефонными аппаратами", - добавил Флеш.

По убеждению Бескрестнова, Федиенко ничего нового врагу не рассказал.

Подробности атаки РФ по Тернополю

Как сообщал УНИАН, 19 ноября российские захватчики ударили двумя крылатыми ракетами Х-101 по двум многоэтажкам в Тернополе. В результате удара в одной из многоэтажек произошло разрушение с 3-го по 9-й этажи, в другой - полностью выгорели два подъезда.

На данный момент известно о 26 погибших, среди них трое детей. Почти сотня - травмированы. Также неизвестна судьба еще 22 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

