В ночь на 19 ноября РФ нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины, основным направлением атаки стали западные области.
К настоящему времени известно, что Львов атаковали нескольких групп ударных беспилотников. Там были слышны взрывы. Позже на область летели ракеты.
Ситуация во Львове
Местные паблики сообщили, что во Львове наблюдаются перебои с электричеством. Мэр Андрей Садовый добавил, что в городе из-за атаки изменится график движения общественного транспорта:
- перекрыто движение на перекрестке ул. Зеленая - Сиховская.
- троллейбусы №31 временно едут по схеме маршрута №24 в направлении Сыхова.
- также временно перекрыт мост на ул. Городоцкой.
- автобусные маршруты №84, 52, 14 и 92 осуществляют объезд ул. Конюшинной.
Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий добавил, что этой ночью оккупанты атаковали область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.
"Пострадал энергообъект. Также разрушения получили деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар", - детализировал Козицкий и добавил, что в результате атаки жертв и раненых нет.
"Густой дым над Львовом – это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда ударил враг. Пока информации о пострадавших нет", - добавил Садовый и отметил, что материал тяжело тушить, поэтому ликвидация продолжается.
Ситуация в Тернополе
Под утро на область летели беспилотники, а утром Тернопольская областная военная администрация предупреждала о ракетной опасности. В городе были слышны взрывы.
"Убийцы ударили по нашему городу ракетами и шахедами. Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставим впоследствии", - сообщил городской председатель Тернополя.
Также он предупредил, что из-за ракетной атаки на Тернополь возможны перебои в работе общественного транспорта на жилмассиве "Солнечный".
Удар по Украине
Ночью оккупанты начали запускать по территории Украины ударные беспилотники. Согласно информации Воздушных сил, основная часть дронов летела на запад страны.
Польша в связи с этим поднимала по тревоге свою военную авиацию.
Под утрона Украину полетели ракеты. Их основным курсом также был запад Украины.