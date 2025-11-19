Во Львовской области пострадал энергообъект, а в Тернополе российская ракета попала в многоэтажку.

В ночь на 19 ноября РФ нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины, основным направлением атаки стали западные области.

К настоящему времени известно, что Львов атаковали нескольких групп ударных беспилотников. Там были слышны взрывы. Позже на область летели ракеты.

Ситуация во Львове

Местные паблики сообщили, что во Львове наблюдаются перебои с электричеством. Мэр Андрей Садовый добавил, что в городе из-за атаки изменится график движения общественного транспорта:

Видео дня

перекрыто движение на перекрестке ул. Зеленая - Сиховская.

троллейбусы №31 временно едут по схеме маршрута №24 в направлении Сыхова.

также временно перекрыт мост на ул. Городоцкой.

автобусные маршруты №84, 52, 14 и 92 осуществляют объезд ул. Конюшинной.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий добавил, что этой ночью оккупанты атаковали область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

"Пострадал энергообъект. Также разрушения получили деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар", - детализировал Козицкий и добавил, что в результате атаки жертв и раненых нет.

"Густой дым над Львовом – это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда ударил враг. Пока информации о пострадавших нет", - добавил Садовый и отметил, что материал тяжело тушить, поэтому ликвидация продолжается.

Ситуация в Тернополе

Под утро на область летели беспилотники, а утром Тернопольская областная военная администрация предупреждала о ракетной опасности. В городе были слышны взрывы.

"Убийцы ударили по нашему городу ракетами и шахедами. Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставим впоследствии", - сообщил городской председатель Тернополя.

Также он предупредил, что из-за ракетной атаки на Тернополь возможны перебои в работе общественного транспорта на жилмассиве "Солнечный".

Удар по Украине

Ночью оккупанты начали запускать по территории Украины ударные беспилотники. Согласно информации Воздушных сил, основная часть дронов летела на запад страны.

Польша в связи с этим поднимала по тревоге свою военную авиацию.

Под утрона Украину полетели ракеты. Их основным курсом также был запад Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: