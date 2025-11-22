Аварийно-спасательные работы на месте разрушенного российской ракетой дома продолжаются.

Под завалами разрушенного российским ракетным ударом дома в Тернополе спасатели ГСЧС обнаружили тело еще одной жертвы российского ракетного удара.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Там отметили, что из-под завалов спасатели достали тело женщины.

"По состоянию на утро количество погибших в Тернополе возросло до 32 человек, среди них 6 детей. Пострадали 94 человека, из них 18 детей. Без вести пропавшими считаются 7 человек", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что подразделения ГСЧС непрерывно продолжают аварийно-спасательные работы.

Атака РФ на Тернополь

19 ноября Россия нанесла по Тернополю массированный комбинированный удар. Из-за вражеского обстрела были повреждены жилые многоэтажки, а также производственные и складские сооружения. Возникли масштабные пожары. Одна из многоэтажек была разрушена с 3-го по 9-й этажи.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в многоквартирные жилые дома в городе Тернополь попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации.

21 ноября из-под завалов многоэтажки спасатели достали тела еще трех человек: женщины и двух детей, тогда количество погибших возросло до 31 человека.

Представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевир 21 ноября сообщил, что в результате российского удара по жилому дому в Тернополе погибла 7-летняя гражданка Польши Амелия Гжеско и ее мама.

Вас также могут заинтересовать новости: