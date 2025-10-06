Аэропорты не работали в Калуге, Тамбове, Сочи, Краснодаре, Геленджике, Ярославле, Саратове, Нижнем Новгороде.

В ряде российских городов - Калуге, Тамбове, Сочи, Краснодаре, Геленджике, Ярославле, Саратове, Нижнем Новгороде - ночью 6 октября приостанавливали работу аэропортов. Об этом сообщают российские СМИ.

Причины задержки рейсов не указаны, однако известно, что во многих регионах России была объявлена угроза ударов беспилотников. Также российские телеграмм-каналы сообщали о взрывах над Рязанью, Дзержинском, Нижним Новгородом, в районе Туапсе и Сочи.

Беспилотники атаковали и Московскую область. Так, о сбитии дрона, летевшего на Москву, отчитался мэр Сергей Собянин.

Из сообщений местных телеграм-каналов известно, что были атакованы объекты энергетики в Белгородской и Брянской областях, нефтебаза в Феодосии в Крыму, завод Свердлова в Дзержинске, где изготавливают взрывчатку.

Утром Минобороны РФ сообщило, что за ночь их силы противовоздушной обороны якобы перехватили и уничтожили 251 украинский беспилотник. Больше всего сбито было над Черным морем - 61 дрон. Кроме того, в оккупированном Крыму уничтожено 40 дронов, в Курской области - 34, Белгородской - 30, Нижегородской - 20.

Атака дронов на РФ: что известно о последствиях

Как сообщал ранее УНИАН, в Белгороде произошел повторный блэкаут после взрывов на подстанции. Об обстреле сообщили жители, его подтвердил и губернатор Вячеслав Гладков. Появились также проблемы с водоснабжением и интернет-связью.

Также в Крыму после атаки дронов вспыхнул пожар на крупнейшей нефтебазе. Это произошло в Феодосии. На нефтеналивном терминале взорвался резервуар с топливом, зарево от пламени видно на десятки километров. Кроме того, взрывы гремели на аэродроме "Саки" в Новофедоровке, Евпатории, Симферопольском районе, а также в районе села Андреевка, рядом с которым расположен аэродром "Кача".

