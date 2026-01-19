Бойцы ВСУ поразили важные объекты на оккупированных территориях: 'Мадяр' раскрыл детали

В частности, были атакованы два склада БпЛА россиян.

Силы беспилотных систем (СБС) Украины в течение 17-19 января поразили ряд объектов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом в своем Telegram сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

В частности, украинские защитники нанесли удары по ЗРК С-300В на территории Луганской области. А также по М-1991 - РСЗО из Северной Кореи, которая является аналогом советского "Урагана". Кроме того, были поражены еще несколько важных объектов:

силовой трансформатор мощностью 2500 кВа на тяговой подстанции питания электровозов и электропоездов на участке Мариуполь, Сартана, Волноваха, Донецк;

два силовых трансформатора мощностью 2500-4000 кВа на тяговой подстанции, которая обеспечивает сеть электрифицированной железной дороги на участке Мариуполь, Волноваха, Комыш-Заря;

ПС "Азовская" – критический элемент энергообеспечения промышленности региона М. в интересах ВПК РФ в Старом Крыму;

склад БпЛА 144 дивизии 51 армии РФ в Новокраснянке на Луганщине;

склад БпЛА в Донецке.

"Визиты вежливости нанесены средствами middle strike Птахами 1 оц СБС, батальона "Кайрос" 414 бригады Птахи Мадяра и 412 бригады "Немезис" в координации новосозданного Центра глубинного поражения Угруппировки СБС", - добавил Мадяр.

Удары по РФ: важные новости

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги ударов по РФ за 2025 год и сообщил, что в течение прошлого года Силы обороны Украины поразили 719 целей на территории России. По его словам, общие прямые убытки, нанесенные этими ударами, составляют около 15 млрд долларов.

Также в начале января дроны нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим предприятиям в России. В частности, были атакованы НПЗ "Роснефти" в городе Людиново Калужской области РФ, а также НПЗ в Краснодарском крае.

