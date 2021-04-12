Женщина считает действия российских властей недопустимыми.

В Пскове педагог Ирина Милютина вышла в одиночный пикет с плакатом "Нет войне, Россия и Украина не враги".

Читайте такжеУгроза наступления РФ: у Путина опять заговорили о "спасении" русскоговорящихОб этом пишет Север.Реалии.

Женщина считает действия российских властей в отношении братского народа недопустимыми.

"Многие сейчас спрашивают, будет ли война. Но она уже есть. К ней все привыкли, и игнорируют её присутствие. У границ собираются новые и новые войска, множество людей, втянутых в конфликт на Донбассе, гибнет, а огромное количество жителей России предпочитает не замечать того, что происходит, и отмалчиваться. Ублюдская, хромающая на обе ноги внешняя политика России приведёт к проблемам как внутри самой страны, так и в отношениях с остальными. Этого нельзя допускать. Это нельзя поддерживать и поощрять. Бряцание оружием имеет только катастрофические последствия. Я уверена, что президент обязан немедленно прекратить этот позор", – сказала она.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Автор: Людмила Жерновская