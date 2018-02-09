В ОБСЕ призвали Россию разблокировать создание зон безопасности вокруг объектов инфраструктуры на Донбассе

Также американские дипломаты просят РФ предоставить международным гуманитарным организациям доступ к заложникам.

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает Российскую Федерацию разблокировать процесс создания зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры на востоке Украины.

Об этом сегодня заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета Организации в Вене (Австрия), сообщает американская миссия при ОБСЕ на своем сайте.

Американский дипломат отметил, что непрерывные обстрелы в окрестностях Донецкой фильтровальной станции и других районах, имеют критически важное значение, что является предметом серьезной обеспокоенности.

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"5 февраля мы получили сообщение о длительном обстреле на станции. Любое значительное повреждение резервуаров для хранения газообразного хлора приведет к серьезной опасности для здоровья и окружающей среды, и кроме того, к прекращению подачи воды сотням тысяч людей с обеих сторон линии соприкосновения", - подчеркнул Кемиен.

"К сожалению, это обусловлено главным образом российской неуступчивостью, так как Трехсторонняя контактная группа до сих пор не имеет возможности договориться о том, чтобы положить начало созданию зон безопасности вокруг такой инфраструктуры. Эти зоны безопасности имеют первостепенное значение, и мы призываем Россию разблокировать усилия Трехсторонней контактной группы, чтобы создать их", - заявил дипломат.

"Мы также считаем, что Россия должна добросовестно участвовать в обеспечении международным гуманитарным организациям доступа к заложникам, открыть дополнительные пункты пропуска и восстановить поврежденные линии мобильной связи в районах, которые она контролирует", - добавил Кемиен.

Ранее УНИАН сообщал, что Вооруженные силы Украины готовы и впредь плодотворно сотрудничать с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) над решением ключевых гуманитарных вопросов на линии столкновения на Донбассе, в том числе созданием зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры.