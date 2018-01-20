На Донбассе хотят создать зоны безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры

Вооруженные силы Украины готовы и в дальнейшем плодотворно сотрудничать с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) над решением ключевых гуманитарных вопросов на линии столкновения на Донбассе, в том числе созданием зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры.

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Об этом во время встречи с главой делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщили в Управлении связей с общественностью ВСУ.

«Мы высоко ценим конструктивное сотрудничество, которое складывается между Вооруженными силами Украины и представителями Красного Креста. Готовы работать вместе в решении таких важных вопросов, как создание зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры, а также обеспечение движения через линию столкновения, в частности, через КПВВ «Золотое» и через мост возле Станицы Луганской», - подчеркнул Муженко.

«Люди, которые сейчас остаются на оккупированных территориях, являются гражданами Украины. Это наши люди, и мы, как Вооруженные силы Украины, сделаем все возможное, чтобы защитить критически важные для них объекты инфраструктуры. Разрушение таких объектов не только представляет опасность для украинских военных, но и создает угрозу для десятков тысяч людей, оказавшихся на линии столкновения», - добавил начальник Генштаба.

Представитель Международного Комитета Красного Креста заверил, что его организация будет продолжать оказывать помощь в поиске и идентификации украинских военнослужащих, которые были захвачены в плен во время боевых действий на востоке Украины, а также в организации их обмена и возвращения домой.