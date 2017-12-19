Волкер призвал Россию отвести оккупационные войска от Донецкой фильтровальной станции
Управляемые Россией силы находятся за 500 метров от Донецкой фильтровальной станции.
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер призвал Российскую Федерацию отвести управляемые ею оккупационные войска из района Донецкой фильтровальной станции. Об этом Волкер написал в Twitter.
"Управляемые Россией силы находятся в 500 м от Донецкой фильтровальной станции. Нужен режим прекращения огня и отвода тяжелого вооружения как можно скорее, согласно Минским соглашениям", - подчеркнул Волкер.
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Как сообщал УНИАН, Донецкая фильтровальная станция находится в зоне обстрелов. Время от времени станция прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования вследствие попадания снарядов.
Также оккупанты неоднократно обстреливают ДФС, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.