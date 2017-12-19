Волкер призвал Россию отвести оккупационные войска от Донецкой фильтровальной станции

19:23, 19 декабря 2017
Война
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Управляемые Россией силы находятся за 500 метров от Донецкой фильтровальной станции.

Курт Волкер / REUTERS

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер призвал Российскую Федерацию отвести управляемые ею оккупационные войска из района Донецкой фильтровальной станции. Об этом Волкер написал в Twitter.

"Управляемые Россией силы находятся в 500 м от Донецкой фильтровальной станции. Нужен режим прекращения огня и отвода тяжелого вооружения как можно скорее, согласно Минским соглашениям", - подчеркнул Волкер.

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Как сообщал УНИАН, Донецкая фильтровальная станция находится в зоне обстрелов. Время от времени станция прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования вследствие попадания снарядов.

Также оккупанты неоднократно обстреливают ДФС, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

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Теги: #Донецкая фильтровальная станция#обстрел фильтровальной станции#войска Россия возле фильтровальной станции