Боевики обстреливают Донецкую фильтровальную станцию – поврежден резервный хлоропровод
Сегодня осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий. Результаты утечки жидкого хлора будут катастрофическими.
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявляет о провокационных обстрелах боевиков с целью препятствования проведению ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС).
Читайте такжеОккупанты обстреляли из запрещенного оружия позиции ВСУ на Мариупольском направлении
Как сообщает в Facebook Украинская сторона СЦКК, со стороны НВФ ОРДО вторые сутки подряд продолжаются провокационные случаи нарушения режима прекращения огня во время осуществления ремонтно-восстановительных работ.
Отмечается, что 3 ноября российско-оккупационные войска обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Сотрудники станции зафиксировали повреждение резервного хлоропровода.
В СЦКК заявили, что террористы имитируют обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.
«Эта боевая активность направлена, прежде всего, на обоснование их обстрелов и дискредитацию подразделений Вооруженных сил Украины. А также связана с нежеланием НВФ ОРДО проведения плановых регламентных работ по обслуживанию камеры и ее нормального функционирования по верификации случаев нарушения режима прекращения огня», - сказано в сообщении.
Вместе с тем, как сообщает коммунальное предприятие «Вода Донбасса», ДФС попала под обстрел также вчера и сегодня.
В частности, сегодня было выявлено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропроводов. Сегодня осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий. Результаты утечки жидкого хлора будут катастрофическими, говорится в сообщении.