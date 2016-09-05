Сначала амнистия боевиков: главарь "ДНР" Пушилин выдвигает условия по обмену пленными
Представитель боевиков оккупированной части Донецкой области Денис Пушилин заявил, что обмена пленными "всех на всех" не будет до принятия закона об амнистии боевиков.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве в одном из российских госагентств.
"Животрепещущей остается тема по обмену пленных, сейчас без закона об амнистии все остальное можно считать инсинуациями", - сказал Пушилин.
По его словам, только после принятия закона об амнистии можно говорить об обмене "всех на всех".
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Пушилин утверждает, что украинская сторона подтвердила задержания "чуть больше 600" боевиков, в то же время на неконтролируемой части Донецкой и Луганской областей удерживается более "четырех десятков".
Он заявил, что если провести обмен до принятия закона об амнистии, то "через неделю - две в Украине будут новые задержанные".
"Без закона об амнистии у нас не получится освободить тех, по которым уже вынесены судебные решения", - сказал он.