Сначала амнистия боевиков: главарь "ДНР" Пушилин выдвигает условия по обмену пленными

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве в одном из российских госагентств.

"Животрепещущей остается тема по обмену пленных, сейчас без закона об амнистии все остальное можно считать инсинуациями", - сказал Пушилин.

По его словам, только после принятия закона об амнистии можно говорить об обмене "всех на всех".

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Пушилин утверждает, что украинская сторона подтвердила задержания "чуть больше 600" боевиков, в то же время на неконтролируемой части Донецкой и Луганской областей удерживается более "четырех десятков".

Он заявил, что если провести обмен до принятия закона об амнистии, то "через неделю - две в Украине будут новые задержанные".

"Без закона об амнистии у нас не получится освободить тех, по которым уже вынесены судебные решения", - сказал он.