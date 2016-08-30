"Исполняет волю Медведчука": боец батальона "Донбасс" рассказал, как Рубан в 2015 году сорвал обмен пленными

Об этом в интервью LB.ua заявил боец батальона «Донбасс» Дмитрий Кулиш (позывной «Семёрка»), который принимал участие в штурме Иловайска.

Читайте такжеСБУ: Рубан не имеет полномочий вести переговоры по освобождению украинцев

«В августе 2015 года Рубан сорвал обмен 13 «наших» пленных на 12 с той стороны. Был у нас еще козырь – помощник Захарченко. Мы возили его в отдельной машине, не показывали им. За него предлагали пятерых наших военнослужащих. Но Рубан позвонил Морозовой (Дарья Морозова – «омбудсмен «ДНР» – УНИАН) и сказал, что с места обмена надо бежать, дословно: «Вас начнут «валить», Семёрка выставил своих снайперов». На что Морозова сказала, мол, этого не может быть, а как же обмен... Рубан ответил: «Я тебе все равно этих 12 человек доставлю...», – утверждает Кулиш.

По его словам, тогда обмен не состоялся, а впоследствии «Рубан в одностороннем порядке отвез этих 12 и «козыря» на неподконтрольную территорию».

Кулиш отметил, что среди 12 человек девятерых в Украине обвиняли по 15-и «бандитским» статьям, добавив, что «якобы они заплатили $150 тыс, чтобы их вывезли на ту сторону».

"Ребята, которые были в плену, рассказывали, что как-то Рубан хорошо пьяный доллары давал охранникам. Бойцов, которые шли на обмен, выстроили перед ним под стенкой. И он им сказал (передаю дословно): «Какими бы вы не были, и какие бы ваши руки не были в крови, а я вас везу домой...Рубан пробухал там еще сутки, хотя должен был уже отвезти бойцов на украинскую территорию. «Начальник контрразведки» террористов подарил ему пистолет АПС с глушителем, а затем Рубан вывез бойцов. «Сему» вез в своем бронированном автомобиле вплоть до Киева...", - рассказал Кулиш.

Боец "Донбасса" предполагает, что Рубан выполняет волю Виктора Медведчука.

"Его роль в самом начале боевых действий на Донбассе сводилась к тому, чтобы вывозить пленных россиян. После Иловайского котла он рассказывал, что российских военных на Донбассе нет, а в российскую форму переоделись террористы, чтобы батальон «Донбасс» сдался им в плен...", - добавил Кулиш.