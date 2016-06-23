В Луганской области военный тягач протаранил блокпост, один человек погиб (фото)
16:50, 23 июня 2016Война
14880 1
В Луганской области военный тягач протаранил блокпост, в результате чего, по предварительным данным, один человек погиб, двое получили травмы.
В Луганской области военный тягач протаранил блокпост / 0642.ua
Как сообщает интернет-ресурс 0642, дорожно-транспортное происшествие произошло между Лисичанском и Северодонецком.
По словам очевидцев ДТП, блокпост находится перед мостом со стороны Лисичанска.
Читайте такжеЗа минувшие сутки в зоне АТО ранены шесть украинских военных, еще один погиб в ДТП
"У трала, перевозившего танк, отказали тормоза на спуске на Пролетарском мосту, трал с танком въехал в блокпост, есть жертвы среди сотрудников МВД, дежуривших на посту - один погиб, еще двое находятся в больнице", - говорится в сообщении.
0642.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter