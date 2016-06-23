В Луганской области военный тягач протаранил блокпост, один человек погиб (фото)

16:50, 23 июня 2016
Война
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В Луганской области военный тягач протаранил блокпост, в результате чего, по предварительным данным, один человек погиб, двое получили травмы.

ДТП / 0642.ua

Как сообщает интернет-ресурс 0642, дорожно-транспортное происшествие произошло между Лисичанском и Северодонецком.

По словам очевидцев ДТП, блокпост находится перед мостом со стороны Лисичанска.

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"У трала, перевозившего танк, отказали тормоза на спуске на Пролетарском мосту, трал с танком въехал в блокпост, есть жертвы среди сотрудников МВД, дежуривших на посту - один погиб, еще двое находятся в больнице", - говорится в сообщении.

ДТП / 0642.ua

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