За сутки в зоне АТО 2 военных погибли, 5 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За прошедшие сутки в результате боевых действий двое украинских бойцов погибли, еще пятеро военнослужащих получили ранения», - сказал Мотузяник.

Напомним, 20 июня незаконные вооруженные формирования на Донбассе 41 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.