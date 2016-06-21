За сутки в зоне АТО 2 военных погибли, 5 ранены
13:07, 21 июня 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных погибли, еще пятеро получили ранения.
По данным АП, за сутки погибли 2 украинских военных / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«За прошедшие сутки в результате боевых действий двое украинских бойцов погибли, еще пятеро военнослужащих получили ранения», - сказал Мотузяник.
Напомним, 20 июня незаконные вооруженные формирования на Донбассе 41 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.
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