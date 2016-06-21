Вражеские диверсанты под прикрытием огня минометов атаковали военных близ Авдеевки

Со второй половины дня незаконные вооруженные формирования активизировались по всей линии разграничения и 41 раз обстреляли позиции ВС Украины, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Так, на Донецком направлении зафиксирован 21 случай ведения огня. По опорных пунктах близ Авдеевки, Невельского и Новоселки враг, кроме стрелкового оружия, использовал минометы калибра 120 мм, а по шахте Путиловская (Бутовка) и вблизи Верхньоторецка - 82 мм минометы. Из пулеметов крупного калибра, гранатометов различных систем противник обстреливал укрепления неподалеку Зайцево и Майорска.

Кроме того, согласно сообщению, около 19.00 рядом Авдеевки диверсионно-разведывательная группа противника в составе до 8 человек с направления Ясиноватой под прикрытием огня 82-мм минометов, осуществила попытку подойти к нашему опорному пункту. Открыв огонь на поражение украинские бойцы заставили диверсантов отойти.

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По данным пресс-центра, на Мариупольском направлении враг 18 раз обстреливал позиции сил АТО вблизи Марьинки, Гранитного, Тарамчука и Гнутового из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а неподалеку Красногоровки из зенитной установки и минометов калибра 82 и 120 мм. По укреплениям в районе Широкино, российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, вооружения БМП, 82 и 120 мм минометов.

На Луганщине близ Счастья активно действовали вражеские снайперы.