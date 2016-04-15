Украинские военные полностью взяли под контроль Широкино - Жебривский

Об этом в Facebook написал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Хорошая новость! Украинские военные сегодня полностью контролируют Широкине. Такую новость ребята сообщили вчера, когда вечером наведался к месту их расположения. Готовность дать отпор российским диверсионно-разведывательным группам на высоком уровне", - отметил он.

Жебривский напомнил, что еще месяц назад украинские силы держали под контролем лишь полпоселка.

Как сообщал УНИАН, в феврале появилась информация, что украинские военные полностью восстановили контроль над Широкино под Мариуполем. При этом СМИ выяснили, что боевики 9-го отдельного механизированного полка, которые базировались на южном и юго-западном направлении, покинули город из-за того, что полностью разочаровались в так называемом исполнении воинского долга перед "ДНР".

В то же время украинские власти просили мирных жителей пока не возвращаться в Широкино, поскольку в поселке много минирований.Читайте такжеБоевики пошли на штурм позиций сил АТО в Новотроицком