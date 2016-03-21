За сутки на Донбассе погибли двое военных, еще двое получили ранения
13:12, 21 марта 2016Война
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В минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, в минувшие сутки боевики на Донбассе активизировались, зафиксировано 32 обстрелы позиций сил АТО.
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