За сутки на Донбассе погибли двое военных, еще двое получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, в минувшие сутки боевики на Донбассе активизировались, зафиксировано 32 обстрелы позиций сил АТО.