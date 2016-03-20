Боевики усилили обстрелы после отъезда миссии ОБСЕ – горячее всего было на Донецком направлении

После окончания работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и отбытия ее к ППД, боевики с 17.00 19 марта нарастили боевую активность и продолжили обстрелы позиций сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

За сутки зафиксировано 32 обстрелы, 31 из них на Донецком направлении, отмечают в штабе.

"Из минометов калибра 82 мм боевики вели огонь по опорным пунктам вблизи Авдеевки, Песков, Зайцевого и Майорска.

Из 120 мм минометов и самоходных артиллерийских установок калибра 152 мм пророссийские террористы обстреляли защитников Авдеевки.

Под огнем зенитных установок оказались украинские бойцы в Мироновском и Троицком, а из гранатометов и пулеметов враг вел огонь по позициям вблизи Авдеевки, Песков, Троицкого и Майорская.

На Луганщине снайперы обстреливали опорные пукти вблизи Трехизбенки.

Неприцельным огнем по опорных пунктах вблизи Опытного, шахты Бутовка, Новгородского, Луганского и Красногоровки враг пытался спровоцировать наших бойцов на огонь в ответ», - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении соблюдался режим тишины. С полуночи обстрелы позиций ВСУ прекратились, отмечают в штабе АТО.