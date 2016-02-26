СМИ узнали, почему боевики покинули Широкино

Боевики 9-го отдельного мотострелкового полка, которые базируются на южном и юго-западном направлении, полностью разочаровались в так называемом выполнении воинского долга перед "ДНР", передает 0629 со ссылкой на данные инсайдеров.

"Нам постоянно задерживают зарплату, отношение к нам скотское, особенно со стороны российских офицеров, которые получают достойное жалование и на передке их не увидишь", - говорит источник.

Это и стало одной из причин для выхода из Широкино.

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Источник сообщает, что в подразделении участились случаи самоубийств (самострелов и подрывов на гранатах) среди личного состава. Еще одним резонансным событием стало уничтожение наблюдательного пункта в Широкино. Точной информации, что же там произошло, нет, но предполагают, что подрыв произошел из-за пьянства солдат.

"Отголоски ЧП дошли аж до Кремля, и полетели головы в командовании полка (начальник штаба полка, замполит и несколько начальников штабов батальонов)", - рассказал инсайдер.

Напомним, несколько дней назад боевики полностью покинули поселок Широкино. Украинские подразделения взяли этот населенный пункт под свой контроль.