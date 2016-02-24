Боевики полностью покинули Широкино

Об этом Украинской правде сообщил пресс-офицер сектора "М" Александр Киндсфатер.

"Сейчас проходят мероприятия по разминированию территории и ликвидации взрывоопасных предметов. Боевики заминировали практически каждый дом, установили много растяжек и мин-ловушек. Этот факт показательно свидетельствует о том, что террористы планировали масштабный террористический акт", - отметил он.

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Киндсфатер также сообщил, что украинские подразделения сейчас обустраивают огневые позиции в Широкино.

Как известно, согласно Минским соглашениям поселок Широкино должен находиться под контролем ВСУ.