Боевики полностью покинули Широкино
23:48, 24 февраля 2016Война
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Несколько дней назад боевики полностью покинули поселок Широкино. Украинские подразделения взяли этот населенный пункт под свой контроль.
Украинские подразделения взяли Широкине под свой контроль / facebook.com/Стас Кухарчук
Об этом Украинской правде сообщил пресс-офицер сектора "М" Александр Киндсфатер.
"Сейчас проходят мероприятия по разминированию территории и ликвидации взрывоопасных предметов. Боевики заминировали практически каждый дом, установили много растяжек и мин-ловушек. Этот факт показательно свидетельствует о том, что террористы планировали масштабный террористический акт", - отметил он.
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Киндсфатер также сообщил, что украинские подразделения сейчас обустраивают огневые позиции в Широкино.
Боевики заминировали практически каждый дом / facebook.com/Стас Кухарчук
Как известно, согласно Минским соглашениям поселок Широкино должен находиться под контролем ВСУ.
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