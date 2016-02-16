Совершенно другая сторона войны: В Украине появится альбом SMS-переписок воинов АТО с родными

Волонтеры БО «Международный фонд «Вернись живым» запустили проект «История новой украинской армии в смс».

Отмечается, что волонтеры начинают собирать смс-переписку солдат на фронте с их семьями и близкими в тылу. Собранные сообщения будут в хронологическом порядке размещены на сайте и сопоставлены с ключевыми датами АТО.

"Впоследствии будет презентована печатная версия проекта. Памятные альбомы получат авторы вошедших в него историй. Приобрести альбом смогут все желающие, а вырученные деньги мы направим на помощь участникам АТО", - сообщили волонтеры.

Активисты говорят, что эти истории в сообщениях - совершенно другая сторона войны. Например, самый частый SMS из «котла» - «У нас все спокойно, не переживайте, всех люблю».

Волонтеры ждут скриншоты смс-переписок по адресу office@savelife.in.ua. Отмечается, что самые трогательные истории войдут в полноцветный альбом.