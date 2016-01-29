С начала суток боевики 19 раз обстреляли опорные пункты ВСУ, неспокойно было в районе аэропорта - штаб
С начала суток пророссийские наемники 19 раз обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины.
Как сообщается в сводке пресс-центра Штаба антитеррористической операции по состоянию на 18.00, в течение дня террористические группировки продолжали обстрелы позиций сил АТО.
Читайте такжеНа Донбассе захватили переносной "Град" боевиков с инструкцией на арабском языке - СНБО
«На Мариупольском направлении боевики вели огонь из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра по нашим опорным пунктам в Широкино, Старогнатовке и Красногоровке.
Читайте такжеОбострение ситуации в зоне АТО: боевики расширили географию обстрелов, бьют по пропускным пунктам
На Донецком направлении враг обстрелял наши укрепления неподалеку от Новгородского и Луганского из БМП и крупнокалиберного пулемета. Неспокойно было и в районе аэропорта. Здесь были обстреляны укрепления сил АТО в Песках, Опытном и на шахте Бутовка», - сказано в сообщении.
Кроме того, по данным штаба, активизировался враг и на Луганском направлении, где по украинским позициям неподалеку от Новозвановки противник вел огонь из гранатометов и минометов.