С начала суток боевики 19 раз обстреляли опорные пункты ВСУ, неспокойно было в районе аэропорта - штаб

Как сообщается в сводке пресс-центра Штаба антитеррористической операции по состоянию на 18.00, в течение дня террористические группировки продолжали обстрелы позиций сил АТО.

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«На Мариупольском направлении боевики вели огонь из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра по нашим опорным пунктам в Широкино, Старогнатовке и Красногоровке.

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На Донецком направлении враг обстрелял наши укрепления неподалеку от Новгородского и Луганского из БМП и крупнокалиберного пулемета. Неспокойно было и в районе аэропорта. Здесь были обстреляны укрепления сил АТО в Песках, Опытном и на шахте Бутовка», - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным штаба, активизировался враг и на Луганском направлении, где по украинским позициям неподалеку от Новозвановки противник вел огонь из гранатометов и минометов.