На Донбассе подорвался автомобиль с бойцами АТО, есть погибшие

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр АТО.

Отмечается, что это произошло во время перемещения между опорными пунктами.

"К сожалению, в результате подрыва понесли потери украинские военные", - говорится в сообщении.

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Стало известно, что в настоящее время с целью установления причин и обстоятельств данного происшествия проводится расследование.

Прес-центр штабу АТО повідомляє!Сьогодні, 9 грудня, у зоні проведення Антитерористичної операції, неподалік населеного... Posted by Прес-центр штабу АТО on 9 декабря 2015 г.

В свою очередь волонтер Роман Доник сообщает, что в результате подрыва машины семь раненых, два неподтвержденных погибших.

У нас опять потери. На Опытном подорвалась наша бэха семь раненых, два неподтвержденных погибших. Пески обстреляли из гранатомета. Война продолжается. Posted by Роман Донік on 9 декабря 2015 г.

Ранее, 4 декабря, представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко подтвердил факт подрыва на мине пятерых военнослужащих на Мариупольском направлении.