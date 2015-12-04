В АП подтвердили, что на Мариупольском направлении пятеро военных подорвались на мине

11:56, 04 декабря 2015
Война
3212 0

Представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко подтвердил факт подрыва на мине пятерых военнослужащих на Мариупольском направлении.

УНИАН

«Факт подрыва был, но обстоятельства инцидента уточняем», - заявил он в комментарии УНИАН.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибших среди военных нет, трое ранены

На вопрос, соответствует ли действительности информация некоторых СМИ о том, что вчера вечером в результате подрыва на мине четверо украинских военных получили ранения и один погиб, Лысенко отметил, что отправил соответствующий запрос, и сейчас информация уточняется.

Спикер пообещал детали инцидента обнародовать во время сегодняшнего брифинга.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter