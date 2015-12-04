В АП подтвердили, что на Мариупольском направлении пятеро военных подорвались на мине
11:56, 04 декабря 2015Война
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Представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко подтвердил факт подрыва на мине пятерых военнослужащих на Мариупольском направлении.
Военные подорвались вчера / Фото УНИАН
«Факт подрыва был, но обстоятельства инцидента уточняем», - заявил он в комментарии УНИАН.
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На вопрос, соответствует ли действительности информация некоторых СМИ о том, что вчера вечером в результате подрыва на мине четверо украинских военных получили ранения и один погиб, Лысенко отметил, что отправил соответствующий запрос, и сейчас информация уточняется.
Спикер пообещал детали инцидента обнародовать во время сегодняшнего брифинга.
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