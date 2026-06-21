Эти знаки Зодиака будут горько плакать в ближайшие дни

В списке есть представители знака Овен.

С 21 июня 2026 года три знака Зодиака столкнутся с важными испытаниями от Вселенной. Она заставит взглянуть на себя честно и признать то, что обычно хочется скрыть или игнорировать, пишет YourTango.

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Энергия первой четверти Луны в Деве подтолкнёт к внутренней работе, самоанализу и переоценке собственных привычек. Испытания окажутся непростыми. Но если их удастся пройти, то они помогут избавиться от ограничивающих убеждений, стать сильнее и сделать важный шаг к личностному росту.

Овен

Овнам приготовили испытание, связанное с принятием собственных несовершенств. Несмотря на внешнюю уверенность, вам придётся столкнуться с внутренними сомнениями и критическим взглядом на себя. Главная задача будет заключаться не в поиске ошибок, а в умении относиться к себе с большим пониманием. Вселенная проверит, сможете ли вы отказаться от чрезмерной самокритики и перестать требовать от себя недостижимого идеала. Если справитесь с этим уроком, почувствуете больше внутренней свободы, уверенности и эмоциональной устойчивости.

Дева

Для Дев испытание будет связано с привычкой постоянно оценивать и критиковать себя. Придётся честно признать, насколько часто вы предъявляете к себе завышенные требования. Внутренний голос станет особенно громким, напоминая о каждой ошибке и несовершенстве. Вселенная предложит пройти важную проверку: отказаться от бесконечного самобичевания и позволить себе быть обычным человеком. Если вы сумеете проявить к себе больше доброты и поддержки, этот день станет началом более гармоничного отношения к себе. Именно способность принять свои слабости поможет успешно пройти это испытание.

Козерог

Козерогам предстоит пройти испытание, связанное с самооценкой и отношением к собственным достижениям. Вы привыкли измерять свою ценность результатами, поэтому любые отклонения от намеченных стандартов способны воспринимать как личное поражение. Вселенная покажет, что успех не определяется только идеальными показателями и постоянными победами. Важно переосмыслить свои ожидания и позволить себе увидеть, насколько жёстко вы относитесь к себе. Главный урок - научиться поддерживать себя даже тогда, когда всё идёт не по плану. Если вы сможете отказаться от излишней критики и проявить больше уважения к собственному пути, испытание будет успешно пройдено.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака скоро сказочно разбогатеют.

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