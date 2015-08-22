В зоне проведения АТО погибли 284 сотрудника милиции - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сказал в комментарии журналистам во время мероприятий по чествованию памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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“К большому сожалению, у нас в связи с проведением Антитеррористической операции на сегодняшний день 284 погибших сотрудника милиции и Национальной гвардии”, - отметил Яровой.

Он отметил, что министерство будет делать все для того, чтобы поддержать семьи погибших правоохранителей.

Яровой также добавил, что всего за годы независимости Украины, не учитывая событий на востоке Украины, при исполнении служебных обязанностей погибли около 300 сотрудников органов внутренних дел.