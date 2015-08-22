На Луганщине диверсанты боевиков пытались прорвать линию обороны сил АТО - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Враг широко применял ствольную артиллерию и тяжелые минометы, особенно на Мариупольском направлении», - подчеркнул он.

Читайте такжеНочью через украинские позиции в Ленинском попытались прорваться диверсанты

По словам Мотузяника, на Мариупольском направлении ситуация остается чрезвычайно сложной. «Вражеский обстрел украинских рубежей обороны велся в основном из тяжелой артиллерии. В частности, были обстреляны украинские опорные пункты недалеко от Богдановки, Прохоровки, Старогнатовки, Лебединского и Виноградного на восток от Мариуполя. Обстрелу из гаубиц подверглись жилые кварталы Прохоровки. Установлено, что огонь велся с высот вблизи Белой Каменки, которые контролируются незаконными вооруженными формированиями. На этом участке фронта противник проявлял активность с полуночи и до 10 утра. В остальное время вражеских провокаций не зафиксировано», - подчеркнул он.

Мотузяник также рассказал, что вчера вечером противник обстрелял силы АТО из крупнокалиберных пушек вблизи села Валуйское восточнее Станицы Луганской. В то же время, на участке фронта Станица Луганская – Счастье – Трехизбенка – Крымское обстановка была спокойной.

«Враг проявляет активность на западе Луганской области. Так, в районе Бахмутской трассы бандформирования обстреляли из противотанковых гранатометов и минометов украинские оборонительные рубежи вблизи Новотошковского. Неспокойно было в Золотом. Вражеский обстрел из гранатометов начался в полдень и продолжался до позднего вечера. Тогда же диверсионно-разведывательная группа противника совершила попытку прорвать линию обороны в том районе. После боевого столкновения враг вынужден был отступить. В течение суток вблизи Золотого враг применял минометы, артиллерию калибра 122 мм и переносные реактивные установки «Град Партизан», - рассказал спикер, отметив, что боевики неоднократно обстреляли из минометов и артиллерии позиции украинских военных вблизи Попасной, а также Троицкого.

На Донецком направлении, по его словам, восточнее Светлодарского водохранилища враг провел ряд вооруженных провокаций после полуночи, и больше активности в этом районе не проявлял. Западнее водохранилища несколько фактов нарушения перемирия было зафиксировано вблизи поселка Зайцево. В пригородах Горловки минувшей ночью было относительно спокойно.

«Обстановка вблизи Донецкого аэропорта остается сложной. Враг постоянно провоцирует украинских военных на ведение ответного огня, используя при этом стрелковое оружие и минометы. Тяжелое вооружение в этом районе в течение суток не применялось. Подобной тактики круглосуточного обстрела украинских позиций враг придерживается и в районе Красногоровки и Марьинки. Впрочем, минометы применяются значительно чаще», - рассказал Мотузяник.