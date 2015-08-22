На Луганщине диверсанты боевиков пытались прорвать линию обороны сил АТО - штаб
Минувшие сутки отмечены обострением ситуации на Донбассе, особенно на Мариупольском направлении.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«Враг широко применял ствольную артиллерию и тяжелые минометы, особенно на Мариупольском направлении», - подчеркнул он.
Читайте такжеНочью через украинские позиции в Ленинском попытались прорваться диверсанты
По словам Мотузяника, на Мариупольском направлении ситуация остается чрезвычайно сложной. «Вражеский обстрел украинских рубежей обороны велся в основном из тяжелой артиллерии. В частности, были обстреляны украинские опорные пункты недалеко от Богдановки, Прохоровки, Старогнатовки, Лебединского и Виноградного на восток от Мариуполя. Обстрелу из гаубиц подверглись жилые кварталы Прохоровки. Установлено, что огонь велся с высот вблизи Белой Каменки, которые контролируются незаконными вооруженными формированиями. На этом участке фронта противник проявлял активность с полуночи и до 10 утра. В остальное время вражеских провокаций не зафиксировано», - подчеркнул он.
Мотузяник также рассказал, что вчера вечером противник обстрелял силы АТО из крупнокалиберных пушек вблизи села Валуйское восточнее Станицы Луганской. В то же время, на участке фронта Станица Луганская – Счастье – Трехизбенка – Крымское обстановка была спокойной.
«Враг проявляет активность на западе Луганской области. Так, в районе Бахмутской трассы бандформирования обстреляли из противотанковых гранатометов и минометов украинские оборонительные рубежи вблизи Новотошковского. Неспокойно было в Золотом. Вражеский обстрел из гранатометов начался в полдень и продолжался до позднего вечера. Тогда же диверсионно-разведывательная группа противника совершила попытку прорвать линию обороны в том районе. После боевого столкновения враг вынужден был отступить. В течение суток вблизи Золотого враг применял минометы, артиллерию калибра 122 мм и переносные реактивные установки «Град Партизан», - рассказал спикер, отметив, что боевики неоднократно обстреляли из минометов и артиллерии позиции украинских военных вблизи Попасной, а также Троицкого.
На Донецком направлении, по его словам, восточнее Светлодарского водохранилища враг провел ряд вооруженных провокаций после полуночи, и больше активности в этом районе не проявлял. Западнее водохранилища несколько фактов нарушения перемирия было зафиксировано вблизи поселка Зайцево. В пригородах Горловки минувшей ночью было относительно спокойно.
«Обстановка вблизи Донецкого аэропорта остается сложной. Враг постоянно провоцирует украинских военных на ведение ответного огня, используя при этом стрелковое оружие и минометы. Тяжелое вооружение в этом районе в течение суток не применялось. Подобной тактики круглосуточного обстрела украинских позиций враг придерживается и в районе Красногоровки и Марьинки. Впрочем, минометы применяются значительно чаще», - рассказал Мотузяник.