Эпидемиологическая ситуация на оккупированных территориях Донбасса ухудшается - разведка
Эпидемиологическая ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса ухудшается.
Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил на брифинге со ссылкой на данные разведки.
«Российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения заболеваний на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», - cказав он.
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По словам Мотузяника, представители так называемых «силовых структур» изымают истории болезней умерших и предупреждают медперсонал о привлечении к «уголовной» ответственности за разглашение информации, в том числе, о том, что большинство инфицированных в течение марта текущего года посещали РФ через не контролируемые Украиной участки границы.
При этом, как добавил пресс-секретарь, продолжается процесс российской «паспортизации» населения. С начала апреля этого года специальными автобусными рейсами в Ростовскую область и в обратном направлении перевезено более 2 тыс. человек.
«По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», - подчеркнул Мотузяник.
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