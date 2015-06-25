У Порошенко назвали провокацией заявления боевиков о близости "войны" с Россией

Об этом он заявил на брифинге.

"Неоднократно главари бандитских формирований делали громкие заявления. Но мы понимаем, что верить им нельзя. Мы опираемся только на ту информацию, которую получаем от разведки, на оперативную информацию от наших агентов с той стороны, от местных жителей, а также информацию, которую мы получаем из Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. То есть, у нас есть полный массив информации. Поэтому все, что заявляется боевиками, это не что иное, как провокация", - отметил Лысенко.

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Также он добавил, что силы АТО не дадут повода противнику перейти в наступление.

"Согласно Минским договоренностям мы остаемся на той линии разграничения, которая в них определена. Мы полностью выполняем все обязательства по договоренностям. Огонь открываем только в ответ. Никаких наступательных действий не ведем", - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, лидер российских террористов в Украине Александр Бородай заявил, что перемирие на украинском востоке терпит крах, и это втянет Россию в "большую войну" с целью убрать от границ эту "опухоль".

"В конце концов украинская армия попытается осуществить прорыв. Это очень вероятное развитие... Я не уверен, что обойдется без большой войны, ибо Россия не может вечно терпеть эту опухоль на своей границе", - заявил Бородай.