Премьер Польши пригрозила России новыми санкциями из-за невыполнения Минских соглашений

Об этом заявила премьер-министр Польши Ева Копач в эфире Польского радио, пишет Европейская правда.

"Договоренности, которые были подписаны, так называемый Минск-2, договоренности, которые должны выполняться, и которые сейчас не выполняются, какие могут быть последствия этого? Результат один – Европейский совет, Европа, которая является однозначной в вопросе Украины, говорит: если Россия не выполняет обязательств, должны быть введены новые санкции и уже, наверное, должны быть продолжены уже наложенные на РФ санкции", – сказала Копач.

"К сожалению, Россия сегодня не понимает одной вещи – Украина, которая является нашим непосредственным соседом, имеет право на европейские стремления и на территориальную целостность и суверенитет", - подчеркнула она.

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Кроме того, премьер Польши отметила, что угрозы со стороны Москвы в связи с намерениями размещения в Восточной Европе тяжелого вооружения США не означают увеличения угрозы со стороны РФ.

По ее словам, подобная реакция со стороны России была еще тогда, когда в Польше начали говорить о размещении ПРО на территории страны, и это разговоры, которые появились не в последние месяцев, а гораздо раньше.

Как сообщал УНИАН, 22 июня ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года.