Захарченко заявил о планах захватить Славянск, Константиновку и Красноармейск
03:59, 29 мая 2015Война
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Лидер так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил о намерении боевиков "взять под контроль" три города в Донецкой области, которые были освобождены украинской армией в прошлом году.
REUTERS
Об этом сообщает РБК
"Славянск, Константиновка, Красноармейск - это все города ДНР. Если будет оставаться хоть одна возможность освободить нашу территорию политикой, мы будем ее использовать. Как только настанет понимание, что это невозможно, будет принято решение об освобождении территорий", - сказал Захарченко.
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Ранее Александр Захарченко подчеркнул, что "ДНР" оставляет за собой право "действовать на свое усмотрение" в вопросе соблюдения минских договоренностей.
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