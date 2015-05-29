Захарченко заявил о планах захватить Славянск, Константиновку и Красноармейск

Об этом сообщает РБК

"Славянск, Константиновка, Красноармейск - это все города ДНР. Если будет оставаться хоть одна возможность освободить нашу территорию политикой, мы будем ее использовать. Как только настанет понимание, что это невозможно, будет принято решение об освобождении территорий", - сказал Захарченко.

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Ранее Александр Захарченко подчеркнул, что "ДНР" оставляет за собой право "действовать на свое усмотрение" в вопросе соблюдения минских договоренностей.