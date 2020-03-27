На Донбассе массового тестирования военных на коронавирус не будет - штаб ООС

Пока случаев заражения среди украинских бойцов не зафиксировано.

Украинских военных, которые несут службу на Донбассе, не будут массово тестировать на наличие коронавируса.

Об этом рассказал начальник пресс-центра Объединенных сил Павел Ковальчук, передает "Громадське радио".

Он уточнил, что проверяют только тех, кто имеет больше контактов с другими.

"Тестирование осуществляется у ряда лиц, которые по роду деятельности имеют больше всего контактов с другими людьми, то есть речь идет о представителях гражданско-военного сотрудничества, военной службы правопорядка, военных, которые несут службу на блокпостах. По состоянию на вчера уже было сделано около 130 таких тестов и тестирование продолжается", - отметил Ковальчук.

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По состоянию на 12:00 27 марта случаев заболевания коронавирусом среди украинских военных из состава Объединенных сил не зафиксировали.

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