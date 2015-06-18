В "ДНР" говорят, что не стоит ждать скорого прекращения огня на Донбассе

Об этом он сказал на брифинге, сообщает ТАСС со ссылкой на ресурс боевиков.

По его словам, о прекращении огня "не позволяют говорить темпы работы над пунктами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений".

Читайте такжеСепаратисты хотят осудить Пушилина за измену "ДНР"

"Меня огорчают темпы работы над пунктами повестки Минских переговоров, эти темпы не позволяют говорить о скором прекращении огня. Необходимо разобраться в причинах того, почему слаба интенсивность переговоров", - сказал Пушилин.

Справка УНИАН. 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.