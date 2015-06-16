В Минске без СМИ стартовали заседания подгрупп по ситуации на Донбассе

Об этом в своем Twitter сообщило Министерство иностранных дел Беларуси.

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"В Минске в закрытом для прессы режиме начались заседания трех рабочих групп по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении МИД Беларуси в Twitter.

В Минске в закрытом для прессы режиме начались заседания трех рабочих групп по урегулированию на востоке Украины @OSCE@OSCE_SMM — МИД Беларуси (@BelarusMID) 16 Июнь 2015

Кроме того, сообщается, что проходят встречи рабочих подгрупп по политическим и гуманитарным вопросам, а также вопросам безопасности.