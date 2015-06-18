Москаль требует срочно разоружить батальоны "Торнадо" и "Чернигов"

Как говорится в сообщении пресс-службы Москаля, за последнюю неделю по всей линии разграничения огня со стороны так называемой "ЛНР" начались массированные обстрелы как военнослужащих, так и мирных граждан населенных пунктов, расположенных в прифронтовой полосе.

«Вместо того, чтобы сконцентрировать свои усилия и дать достойный отпор врагу, некоторые подразделения МВД Украины стали на путь совершения преступлений, а чтобы прикрыть свою недостойное поведение выдают себя борцами с «воображаемой» контрабандой. В первую очередь это касается батальонов «Торнадо» и «Чернигов», - сказано в сообщении.

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Москаль просит срочно разоружить данные батальоны, расформировать и вывести их за пределы Луганской области.

«Особенно недостойным поведением и совершением серии преступлений зарекомендовал себя батальон «Торнадо», который фактически вышел из подчинения МВД Украины и ГУ МВД в Луганской области», - сообщает Москаль.

Он считает, что указанный батальон превратился в организованную преступную группировку, которая занималась похищением людей, убийствами, изнасилованиями, разбойными нападениями и грабежами.

Москаль также напомнил, что вчера сотрудники Главной военной прокуратуры ГПУ задержали ряд участников подразделения «Торнадо», в том числе командира Руслана Онищенко, который скрылся в Днепропетровске. Чтобы среагировать на очистку батальона командиры среднего звена не дали возможности провести следственные действия в помещении батальона, который находится недалеко от Лисичанска, забаррикадировались и предупредили о применении огнестрельного оружия против работников милиции и Генпрокуратуры.

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«На сегодня ситуация крайне напряженная, бойцы батальона «Торнадо» заняли круговую оборону вывели на позицию технику, которую они украли после военных действий на Дебальцевском плацдарме. Такое поведение батальона сегодня угрожает нормальной работе жителей области, проведению АТО и вообще представляет угрозу национальной безопасности Украины. Я неоднократно обращался к высшему руководству правоохранительных органов о неправомерных действиях батальона «Торнадо» по предоставлению конкретных эпизодов их преступной деятельности», - отметил Москаль.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 июня, сотрудники департамента внутренней безопасности МВД и Главной военной прокуратуры ГПУ задержали командира и семерых бойцов роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо». Они подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений на территории Луганской области.