Сотрудники МВД задержали командира и 7 бойцов роты "Торнадо" (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД. "Указанные лица, среди которых как действующие, так и бывшие сотрудники милиции, подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений на территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В отношении пятерых задержанных, в том числе командира роты лейтенанта милиции Руслана Онищенко, суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, проинформировали в ведомстве.

Досудебное расследование и процессуальное руководство в этом уголовном производстве осуществляет Главная военная прокуратура ГПУ.

Между тем, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, 15 июня в селе Луганское Артемовского района Донецкой области произошло убийство двух местных жительниц 1938 и 1970 рождения. Женщины (мать и дочь) умерли от пулевых ранений в голову.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий, организованных следственным отделом прокуратуры Донецкой области в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны двое рядовых военнослужащих Вооруженных сил 23-х и 25 лет, которые признались в совершении убийств.

"Установлено, что 15 июня военнослужащие проникли в дом, где жили погибшие, которых они подозревали в сепаратизме и застрелили женщин с автомата", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет или пожизненное заключение.

Кроме этого, в пресс-службе Главного управления МВД в Донецкой области уточнили, что тела погибших женщин были обнаружены 16 июня. На месте преступления следственно-оперативной группой Артемовского горотдела милиции были изъяты гильзы, следы обуви и отпечатки пальцев. После этого, через несколько часов один из подозреваемых был задержан на территории поселка, второго злоумышленника правоохранители нашли через сутки в Киевской области.