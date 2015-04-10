Более 19 тысяч военных получили статус участника боевых действий - Минобороны
10:45, 10 апреля 2015Война
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Работа по получению статуса участника боевых действий продолжается.
Более 19 тысяч военных получили статус участника боевых действий / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк на брифинге в Киеве.
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«Продолжается работа по получению военнослужащими и сотрудниками Вооруженных сил, которые являются участниками АТО, статуса участника боевых действий», - сказала она.
По словам Гаврилюк, «на сегодня у нас таких, то есть тех, которые получили статус участника боевых действий, уже более 19 тысяч».
Ранее УНИАН сообщал, что участники АТО могут бесплатно ездить в метро исключительно по удостоверению участника боевых действий.
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