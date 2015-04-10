Более 19 тысяч военных получили статус участника боевых действий - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк на брифинге в Киеве.

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«Продолжается работа по получению военнослужащими и сотрудниками Вооруженных сил, которые являются участниками АТО, статуса участника боевых действий», - сказала она.

По словам Гаврилюк, «на сегодня у нас таких, то есть тех, которые получили статус участника боевых действий, уже более 19 тысяч».

Ранее УНИАН сообщал, что участники АТО могут бесплатно ездить в метро исключительно по удостоверению участника боевых действий.