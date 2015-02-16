Украинские военные не могут отвести тяжелое вооружение из-за постоянных обстрелов боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

В частности, пресс-секретарь напомнил, что условием для отвода тяжелого вооружения от линии столкновения является выполнение первого пункта Минских договоренностей - установление режима прекращения огня.

«112 обстрелов - это не является показателем прекращения огня, поэтому мы пока не готовы тяжелые вооружения отводить, хотя мы подготовили соответствующие площадки, и соответствующая работа по отводу тяжелых вооружений и техники от линии разграничения проведены. То есть мы готовы к этому, но прежде должно быть прекращение огня. К сожалению, пока этого не произошло», - подчеркнул Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

Сегодня утром пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах заявил, что боевики не придерживаются перемирия, за сутки 112 раз обстреляли позиции сил АТО.