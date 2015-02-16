За сутки "режима тишины" боевики нанесли 112 ударов, 88 из них по Дебальцево

Об этом сообщает пресс-центр АТО утром 16 февраля.

"Анализируя 1 сутки после начала перемирия, можно утверждать - незаконные вооруженные формирования не придерживаются подписанных соглашений", - заявляют в штабе АТО.

С начала режима "тишина" противник 31 раз применял реактивные системы залпового огня, 4 раза танки, 56 - артиллерию и минометы, сообщает пресс-центр.

"Можно утверждать, что незаконные вооруженные формирования не придерживаются подписанных соглашений", - сказано в сообщении пресс-центра.

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Пресс-центр АТО сообщает также, что с начала режима «тишины» противник 31 раз применял реактивные системы залпового огня, 4 раза танки, 56 - артиллерию и минометы.

"Больше всего от обстрелов врага пострадали Дебальцево, по которому преступники 19 раз били из «Градов», Чернухино - которое трижды штурмовали бандформирования и 4 раза обстреляли из «Градов». По поселкам Попасная, Санжаровка, Золотое, Каменка незаконные вооруженные формирования активно вели огонь из «Градов» и артиллерии", - заявляет пресс-центр АТО.

Также сообщается, что боевики получили приказ любой ценой взять Дебальцево, и спровоцировать наших военных, кроме того, в пресс-центре АТО заявляют, что террористы планируют обстрелять Донецк.

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Сейчас интенсивность обстрелов позиции сил АТО несколько уменьшилась на Луганском и Донецком направлениях, обстрелы, в основном, велись из стрелкового оружия и гранатометов. Пострадали от минометного огня Тошкивка, Опытное, Новотошковское. Также на Мариупольском направлении боевики дважды из танков вели огонь по поселку Широкино.

Также вдоль линии боевого соприкосновения на Дебальцевском и Донецком направлениях наблюдалась активность вражеских беспилотных летательных аппаратов, сообщают в пресс-центре АТО.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за обстрела боевиками Попасной погибли двое мирных жителей. Напомним, согласно Минским договоренностям с 00:00 15 февраля действует режим прекращения огня.