В Станице Луганской в одном из домов Нацгвардия нашла радиоцентр

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, в ходе отработки места, где постоянно пропадала радиосвязь, военнослужащие батальона им. Кульчицкого заметили за забором одного из домов большую антенну.

Местные жители рассказали военным, что в доме проживает мужчина и женщина, которых они характеризовали как скрытых лиц, которые не желали идти на контакт. Впоследствии военнослужащие нашли и ключи от дома. Они хранились у продавца магазина, который находится рядом. Хозяйка оставила их, чтобы за домом присматривали. Соседи сказали, что в дом наведываются неизвестные люди примерно раз в неделю.

В квартире был оборудован радиоцентр. Однако некоторое оборудование отсутствовало, все электронные накопители были вырваны.

В доме были найдены паспорт гражданина Российской Федерации, фотография парня в военной форме РФ, разрешительные документы с мокрыми печатями на право эксплуатации радиостанций, выданные Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи РФ, свидетельство о регистрации радиоэлектронного средства и другие документы.

Читайте такжеБоевики обстреляли Станицу Луганскую запрещенными кассетными боеприпасами - Москаль

По выводам связистов Нацгвардии, найденную антенну можно спокойно назвать антенным полем. Мачта дает возможность выдвигаться антенне до 30 метров вверх. Такие антенны используются для приема и передачи информации на низких частотах, поэтому дальность работы передатчика может достигать 300, в лучшем случае до 500 километров.