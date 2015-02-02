Силы АТО за сутки уничтожили почти 200 боевиков – штаб
09:17, 02 февраля 2015Война
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По предварительным данным, 1 февраля боевики потеряли 180 боевиков убитыми и 248 ранеными.
REUTERS
Кроме того, террористы недосчитались четырех пушек, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«Ночь на понедельник прошла неспокойно, российско-террористические войска не прекращали обстреливали позиции сил АТО и населенные пункты. Из артиллерии боевики обстреляли Дебальцево, Никишино, Чернухино, и трижды Золотое. С 21.00 до 21.30 в районе Юнокоммунаровска работал вражеский снайпер», - говорится в сообщении.
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Вблизи населенного пункта Ленинское боевики пытались штурмовать позиции сил АТО, но, под огнем украинских военных, отступили. Также с БМ-21 “Град” боевики в очередной раз обстреляли Дебальцево.
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