Силы АТО за сутки уничтожили почти 200 боевиков – штаб

Кроме того, террористы недосчитались четырех пушек, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Ночь на понедельник прошла неспокойно, российско-террористические войска не прекращали обстреливали позиции сил АТО и населенные пункты. Из артиллерии боевики обстреляли Дебальцево, Никишино, Чернухино, и трижды Золотое. С 21.00 до 21.30 в районе Юнокоммунаровска работал вражеский снайпер», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики продолжают наступление на Мариуполь - «Азов»

Вблизи населенного пункта Ленинское боевики пытались штурмовать позиции сил АТО, но, под огнем украинских военных, отступили. Также с БМ-21 “Град” боевики в очередной раз обстреляли Дебальцево.