Техника боевиков могла быть уничтожена партизанами - спикер АТО

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин.

"Относительно техники, да была уничтожена, есть информация, что это сделали партизаны. Она стояла на аэродроме. Боевики ранее заявляли и показывали, что у них есть техника и она на ходу", - сказал Матюхин.

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