Силы АТО уничтожили авиацию боевиков: 6 самолетов и 4 вертолета МИ-24

Об этом рассказал и.о. руководителя пресс-центра Генштаба Владислав Селезнев, сообщает «Украинская правда».

"В зоне АТО в результате проведенной специальной операции уничтожено авиатехнику боевиков. Это та самая техника, которой хвастались боевики, которые рассказывали, что у них есть авиация, которую они планировали использовать против наших сил, находящихся в районе проведения АТО", - сказал Селезнев.

Он не уточнил, где именно находится аэродром, отметив, что эта информация закрыта.

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"Это вражеская техника. МИ-24 - это боевая техника", - уточнил он.

Минобороны в свою очередь сообщило, что накануне, подразделениями Вооруженных сил Украины было уничтожено 4 танка, 9 боевых бронированных машин, 4 РСЗО "Смерч", 12 РСЗО "Град", 18 единиц автомобильной техники, один самолет Л-39, 2 самолета АН-2, один ЯК-52, 2 самолета ЯК-50 и 4 вертолета МИ-24.