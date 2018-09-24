Волкер заявил о необходимости создать временную администрацию на Донбассе в случае введения миротворцев

Спецпредставитель Госдепартамента США отметил, что такая администрация должна представлять собой переходный механизм на период выполнения Минских соглашений.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил о необходимости создания временной администрации на Донбассе, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений в случае введения миротворческой миссии ООН на восток Украины.

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США сказал в интервью радио "Эхо Москвы".

Спецпредставитель США сказал, что если будет принято решение о введении миротворческий сил ООН на Донбасс, также понадобится создать временную администрацию на период вывода российских войск и выполнения Украиной всех пунктов Минских соглашений. Речь идет о прекращении огня, выводе тяжелого оружия, выборах, принятии особого порядка местного самоуправления, амнистии, и только после этого - о переходе границы под контроль Украины.

"Временная администрация необходима, потому что будет период от момента вывода российских войск до момента, когда Украина реализует все этапы Минских соглашений, которые ей необходимо реализовать, и будет восстановлен украинский контроль над этой территорией. Так что в течение этого периода нужна какая-то структура. Она необходима. Просто её не следует раздувать", - заявил Волкер.

Читайте также"Вся цепочка хорошо известна": Волкер рассказал о доказательства присутствия РФ на Донбассе

Дипломат добавил, что целью этой структуры будет "обеспечение выполнения Минских соглашений, в которых, в частности, говорится, что эта территория переходит под украинский контроль, и Украина вновь обретает контроль над международной границей".

"Если вы помните, в Боснии в течение примерно 20 лет существовал Аппарат Верховного представителя – массивная администрация, контролировавшая всё, и наш опыт показывает, что, когда создаются огромные структуры, они начинают жить собственной жизнью, и их бывает трудно расформировать. Это противоречило бы цели обеспечения выполнения Минских соглашений в полном объеме. Так что нужна временная администрация. Она должна быть лёгкой и представлять собой переходный механизм", - отметил спецпредставитель США.

"Это будет офис Верховного представителя ООН, который подчиняется Генеральному секретарю ООН. Вероятно, это будет совместная структура с ОБСЕ, и у них есть свои механизмы по наращиванию потенциала в этой сфере", - пояснил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Курт Волкер назвал ряд стран, которые готовы отправить своих военнослужащих на восток Украины в рамках миротворческой миссии. Об этом заявили Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция. "На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным", – отметил он.