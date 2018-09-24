Постпред Украины при ООН высказался за перенос переговоров по Донбассу из Минска

Делегация Беларуси в ООН хронически голосует против любых идей и предложений украинской стороны, даже тех, которые не касаются конфликта с Россией.

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко высказался за перенос переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска в другой город.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил в эфире телеканала “Прямой”.

“Мне кажется что надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси, с позиции Казахстана. Если еще можно понять голосование Сирии, Северной Кореи, - это просто сателлиты. Но так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ - я не могу понять, почему они голосуют “против”, - сказал Ельченко.

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Он отметил, что позиция Беларуси выглядит совсем странно, поскольку она везде говорит о том, что они поддерживают такой тяжелый для себя нейтралитет. "Потому что “минская площадка” - это лучшая возможность для переговорного вопроса и при этом они голосуют против нашей резолюции", - говорит Ельченко.

Делегация Беларуси в ООН хронически голосует против любых идей и предложений украинской стороны, даже тех, которые не касаются конфликта с Россией.

"Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже кто это предлагал, некоторые депутатские группы у нас в Верховной Раде, что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу. При всем моем уважении к беларуской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о какой нейтральности речь? И пусть они на нас не обижаются, но факты на табло Генеральной Ассамблеи. Разговоры разговорами, но здесь есть результат. Они просто хронически голосуют против любых наших идей, против любых наших предложений, даже тех, что не касаются конфликта с Россией. Это уже свидетельствует об определенной позиции страны, исходя из которой нужно делать серьезные выводы”, - заявил Ельченко.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций включила в повестку дня пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины». Против включения в повестку дня ГА ООН пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» проголосовали: Армения, Беларусь, Бурунди, Куба, Иран, Казахстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Судан, Сирия, Венесуэла.