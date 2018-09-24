Волкер назвал страны, готовые отправить миротворцев на Донбасс

В миротворческую миссию ООН на Донбассе могли бы войти военнослужащие Швеции, Финляндии, Австрии, Беларуси, Сербии и Турции.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер назвал ряд стран, которые готовы отправить своих военнослужащих на восток Украины в рамках миротворческой миссии.

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«Что касается стран, ряд государств уже заявили, что они будут готовы внести свой вклад. Об этом заявили Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция. На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным», – отметил он в интервью «Эхо Москвы».

При этом, дипломат подтвердил, что миротворческие силы на Донбассе должны будут действовать с мандатом ООН.

«То, как это будет организовано, подлежит обсуждению. То, как будут развернуты миротворцы, на каком этапе, подлежит обсуждению, но с фундаментальной точки зрения после полного развертывания это должны быть подлинные миротворческие силы, контролирующие ситуацию в области безопасности», – подчеркнул Волкер.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал "замыливанием глаз" предложение президента России Владимира Путина по миротворцам на Донбассе.

"Нам нужна настоящая миротворческая миссия ООН, которая бы предусматривала расположение международных сил по всей зоне ведения боевых действий как предпосылку для прекращения огня, обеспечения политического процесса и проведения на Донбассе свободных местных выборов", - подчеркнул Порошенко.

Но Путин, продолжил президент Украины, предлагает что-то вроде миссии сопровождения международных наблюдателей.