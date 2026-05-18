Официальный летний сезон в столице объявлять не планируют.

В настоящее время в Киеве коммунальщики регулярно обслуживают 15 муниципальных пляжей. Об этом на запрос УНИАН ответили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевского городского совета.

На каких пляжах Киева можно отдыхать в этом году

В перечень пляжей, которые специалисты КП "Плесо" регулярно обслуживают, входят:

Детский

Золотой

Венеция

Молодежный

Центральный

Галерная

Троещина

Радуга

Тельбин

Черторий

Вербный

Пуща-Водица

Остров Оболонский

Передмистная-Слободка

Веселка

Как коммунальщики готовят пляжи Киева

В горсовете также рассказали, о какой именно подготовке пляжей идет речь:

Видео дня

- расконсервация водопроводных сетей с последующей их дезинфекцией и хлорированием на пляжах;

- установка питьевых фонтанчиков и душевых стоек на пляжах;

- приведение в надлежащее техническое и эстетическое состояние элементов благоустройства;

- обеспечение функционирования и обслуживания стационарных общественных туалетов и модульных туалетов контейнерного типа (санитарных

контейнеров);

- проведение исследований проб воды открытых водоемов, питьевой воды на соответствие требованиям санитарного законодательства;

- планирование пляжной территории.

- оказание услуг по отлову бездомных животных при поступлении обращений;

- оказание услуг по вывозу, транспортировке, утилизации/захоронению твердых бытовых отходов, крупногабаритных; для этого предприятие провело закупку услуг в начале 2026 года, заключило договор с подрядной организацией, в соответствии с которым услуги оказываются в течение всего года;

- проводится подготовка спасательных постов, медицинских пунктов, спасательных станций и осуществляется проверка на наличие соответствующего инвентаря для их надлежащего функционирования в летний период.

Также отмечается, что два раза в неделю в течение летнего периода КП "Плесо" проводит мониторинг состояния поверхностных вод на соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Также специалисты проводят плановые обследования дна акваторий пляжей. В частности, водолазы очищают дно от опасных предметов (стекла, камней и другого мусора), которые могли попасть в воду.

Официальный летний сезон в столице объявлять не планируют

В то же время в горсовете подчеркнули, что в Киеве из-за введения военного положения и для предотвращения массового скопления населения официальный летний сезон в 2026 году объявляться не будет. Там также добавили, что в столице продолжает действовать требование "не рекомендовать посещение пляжей". Несмотря на это, никаких ограничений на посещение водных объектов общего водопользования в столице не вводится, подчеркнули в горсовете.

В Киеве ожидается потепление: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что понедельник станет самым прохладным днем этой недели в столице. А уже со вторника температура в Киеве будет повышаться до летних показателей.

Вас также могут заинтересовать новости: