Пика цветения стоит ждать уже в ближайшие выходные.

Весна в Киеве в этом году оказалась нетипичной – еще две недели назад столицу накрыли летние температуры +25 градусов, после чего неделю назад последовали дожди со снижением температуры до +5 градусов.

Впрочем, природу уже было не остановить – весенние деревья и цветы, которые обычно расцветают ближе к концу апреля, начали распускаться уже с середины месяца.

УНІАН.Туризм рискнул отправиться в Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины в Киеве в холодную и дождливую погоду 21 апреля, и был отнюдь не разочарован – там уже распустились первые сирени, рододендроны, азалии и ранние магнолии, а также активно цветут сакуры и тюльпаны. А главное – все это без толп людей.

Наладиться ситуация должна ближе к концу этой недели – и именно тогда, вероятно, и стоит ожидать пика цветения сирени и рододендронов, а также более поздних сортов магнолий и каштанов. А вот сакуры до ближайших выходных могут уже недостоять.

Чем еще удивляет киевский ботсад имени Гришко

Ближе к середине мая стоит ожидать массового цветения пионов. Пока что на кустах только начинают появляться первые бутончики.

В июне-июле будут цвести розы, лаванда и лилии, а в августе киевлян и гостей города будут радовать астры.

Как попасть в ботсад Гришко

Взрослый билет в киевский ботсад имени Гришко сейчас стоит 100 гривень, есть система скидок для детей, льготных категорий и военных – билеты за 50 гривень или бесплатные.

Билеты можно приобрести в кассе или на турникетах бесконтактным методом оплаты (последний способ очень выручает в выходные и праздничные дни, а также в пик цветения сирени, когда возле касс стоят огромные очереди).

В оранжерейный комплекс билеты стоит покупать дополнительно (50 гривень, они покупаются на входе в оранжерею). Подробнее читайте по ссылке.

Работает ботсад с 8:00 до наступления сумерек в сентябре-апреле и с 8:00 до 21:00 в мае-августе. Оранжерея открыта с 11:00 до 18:00, понедельник и вторник – санитарные дни.

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