Мощные вспышки на Солнце вызывают геомагнитные бури, которые усиливают северное сияние.

Над деревушкой Паяла на северо-востоке Швеции 10 февраля можно было наблюдать невероятное северное сияние, вызванное геомагнитным штормом.

Фото необычного явления опубликовал фотосервис Reuters.

Как известно, геомагнитные бури (шторма) обычно вызываются вспышками на Солнце. А поскольку вспышки на главном светиле являются по сути мощными выбросами радиации, доходя до атмосферы Земли, они усиливают северное сияние.

Что такое полярное сияние

Полярное сияние или северное сияние (по латыни Aurora borealis) – это оптическое явление в верхних слоях атмосферы, которое сопровождается свечением отдельных участков ночного неба. Свечения происходят в районе магнитных полюсов Земли. Небо будто играет яркими цветами, в основном зеленого, синего и фиолетового оттенков, которые быстро сменяют друг друга.

Полярное сияние характерно не только для Земли, наличие у планеты атмосферы и магнитного поля – достаточное условие для возникновения этого явления. Потому его можно наблюдать, например, на Юпитере, Сатурне, Марсе или Венере.

Лучше всего полярное сияние можно разглядеть в Норвегии, Финляндии, Исландии, Гренландии, Швеции, США, Канаде и России.

Как сообщал УНИАН, ранее астронавт Тома Песке показал, как выглядит полярное сияние, если смотреть на него с борта Международной космической станции.