Северное сияние над Швецией / фото REUTERS
Над деревушкой Паяла на северо-востоке Швеции 10 февраля можно было наблюдать невероятное северное сияние, вызванное геомагнитным штормом.
Фото необычного явления опубликовал фотосервис Reuters.
Как известно, геомагнитные бури (шторма) обычно вызываются вспышками на Солнце. А поскольку вспышки на главном светиле являются по сути мощными выбросами радиации, доходя до атмосферы Земли, они усиливают северное сияние.
Что такое полярное сияние
- Полярное сияние или северное сияние (по латыни Aurora borealis) – это оптическое явление в верхних слоях атмосферы, которое сопровождается свечением отдельных участков ночного неба. Свечения происходят в районе магнитных полюсов Земли. Небо будто играет яркими цветами, в основном зеленого, синего и фиолетового оттенков, которые быстро сменяют друг друга.
- Полярное сияние характерно не только для Земли, наличие у планеты атмосферы и магнитного поля – достаточное условие для возникновения этого явления. Потому его можно наблюдать, например, на Юпитере, Сатурне, Марсе или Венере.
- Лучше всего полярное сияние можно разглядеть в Норвегии, Финляндии, Исландии, Гренландии, Швеции, США, Канаде и России.
Как сообщал УНИАН, ранее астронавт Тома Песке показал, как выглядит полярное сияние, если смотреть на него с борта Международной космической станции.