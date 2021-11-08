Удивительное зрелище в сети назвали "дыханием Земли".

Астронавт Тома Песке показал, как выглядит полярное сияние, если смотреть на него с борта Международной космической станции. По словам космонавта, природа сделала ему и его коллегам подарок в виде такого зрелища, от которого захватывает дух.

Фото полярного сияния Песке опубликовал в Twitter.

Он рассказал, что космонавтам МКС посчастливилось увидеть сильнейшее полярное сияние за всю их миссию. Свечение наблюдалось над Северной Америкой и Канадой. Удивительные "шипы", быстрые волны и большая пульсация - астронавты летели прямо над центром кольца сияния.

"Природа решила предложить нам последний презент к отъезду: самое интенсивное северное сияние за всю миссию ... Мы пролетели, приклеив носы к окнам", - написал Песке.

Читайте такжеПервая женщина-астронавт из Китая побывала в открытом космосеНа фото, которые опубликовал астронавт, действительно можно увидеть большое полярное свечение, захватывающее дух. Комментаторы пришли в восторг от увиденного и поблагодарили космонавта за то, что он показывает, как выглядит Земля с борта МКС.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине заметили северное сияние. А в Канаде засняли невероятное полярное сияние - ярко-зеленое небо заворожило своей красотой.

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Автор: Полина Кузенко